POL-HRO: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachchaden in Neustadt-Glewe/Tankwagen zum Transport von Fäkalien kippt in Kreisverkehr um

Am Freitag den 23.03.2022 kam es gegen 09:40 Uhr in Neustadt-Glewe zu einem Verkehrsunfall mit einem mit Fäkalien beladenen Tankwagen. Der 26-jährige Fahrzeugführer befuhr hierbei den Kreisverkehr von der L071 (Schweriner Str.) kommend in Richtung L073 (Innenstadt / Breitscheidstraße). Unmittelbar vor der Abfahrt zur Breitscheidstraße kippte das Fahrzeuggespann schließlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf die rechte Seite und blieb zum Teil auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Geh-/Radweg liegen. Bei dem Unfall wurde der Fahrzeugführer augenscheinlich nicht verletzt, kam aber vorsorglich zur weiteren Begutachtung ins Krankenhaus Schwerin.

Zur Bergung des Fahrzeuggespanns wurde eine Spezialfirma hinzugezogen, der intakte Tankwagen und auch der Kraftstofftank der Zugmaschine wurden vor dem Aufrichten leergepumt, um ein Auslaufen zu unterbinden. Währen der Bergungsmaßnahmen wurde die Fahrbahn vollgesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Begleitet wurden die Maßnahmen von der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr und dem Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr Parchim.

Aufgrund des Unfalls entstand ein Gesamtschaden von etwa 80.000 Euro.



Jürgen Schulz, Polizeihauptrevier Ludwigslust



