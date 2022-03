POL-NB: Strafanzeige wegen Einbruchs in zwei Geschäfte in der Glambecker Straße in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Am 24.03.2022 wurde das Polizeihauptrevier in Neustrelitz von einer 47-jährigen Anwohnerin über den Einbruch in ihre Geschäftsräume in der Glambecker Straße informiert. Nach bisherigen Kenntnissen ereignete sich die Tat in der Zeit vom 23.03.2022, 17:30 Uhr bis zum 24.03.2022, 15:10 Uhr. Unbekannte Täter drangen vermutlich über die Hofseite des Gebäudes gewaltsam in die Räumlichkeiten des Friseursalons ein. Inwieweit aus den Räumlichkeiten Gegenstände entwendet wurden ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.



Zu einem weiteren Einsatz in der Glambecker Straße wurden die Beamten gegen 21:25 Uhr gerufen. Hier beobachteten Zeugen wie eine männliche Person die Verglasung eines Uhren- und Juweliergeschäfts beschädigte. Die Schaufensterscheibe hielt der Einwirkung durch den Unbekannten stand, wurde jedoch erheblich beschädigt. Der Mann entfernte sich fußläufig in Richtung Markt. Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer darüber getragenen braunen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Außerdem führte er eine Netto-Einkaufstüte mit sich.

An dem Fenster des Geschäfts entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.



Jeder, der Hinweise auf die erste Tat oder auf die Identität des beschriebenen Tatverdächtigen der zweiten Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/258224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



In beiden Fällen hat die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz die Ermittlungen wegen Diebstahls bzw. dessen Versuch in besonders schwerem Fall aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell