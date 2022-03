POL-LWL: Gülletransporter im Kreisverkehr umgekippt (Erstmeldung)

Neustadt-Glewe (ots) -



In Neustadt-Glewe ist am Freitagvormittag ein mit Gülle beladener LKW in einem Kreisverkehr auf die Seite gekippt. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll es nicht zum Austritt von Gülle aus dem Tankbehälter gekommen sein. Allerdings musste aufgrund des Unfalls die durch die Stadt führende Landesstraße 073, die von Ludwigslust in Richtung Parchim führt, voll gesperrt werden. Weitere Informationen folgen.



