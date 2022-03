POL-LWL: Zigarettenreste entzünden Papiertüte - Mann vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Ludwigslust (ots) -



Heiße Zigarettenreste haben am Donnerstagabend in einer Wohnung in Ludwigslust eine Papiertüte entzündet. Der 42-jährige Wohnungsmieter bemerkte den Brand und löschte die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr weitgehend ab. In der betreffenden Wohnung in der Rudolf-Tarnow-Straße kam es zu leichten Brandschäden. Unter anderem wurden ein Stuhl sowie ein kleiner Teil des Fußbodens in Mitleidenschaft gezogen. Der 42-jährige Mieter ist anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Nachbarn hatten zuvor den Alarm eines Rauchmelders in der Wohnung wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen.



