Einladung für Medienvertreter: Christian Pegel berichtet über Krisenstabssitzung

Morgen Früh berät der Krisenstab des Landes wieder über die aktuelle Situation in Mecklenburg-Vorpommern in Sachen Corona und Ukraine-Flüchtlinge. Innenminister Christian Pegel wird im Anschluss in einer digitalen Pressekonferenz eine Zusammenfassung geben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen zur Video-Pressekonferenz

am Freitag, 25. März 2022

um 9.30 Uhr.

Wir bitten um Anmeldung mit Namen, Medium und E-Mail-Adresse bis heute 22 Uhr über die E-Mail-Adresse presse@im.mv-regierung.de. Im Anschluss erhalten Sie die Zugangsdaten zu der Pressekonferenz mit dem Videokonferenzsystem Webex.

