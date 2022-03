POL-HWI: Kriminalpolizei fahndet mit Fotos nach Diebin

Gadebusch (ots) -



Bereits am 6. August 2021 wurde einer Seniorin in Gadebusch die Geldbörse aus einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche entwendet.



Trotz zeitnaher Sperrung der EC-Karte hob eine unbekannte Frau kurze Zeit später Geld vom Konto der Seniorin ab und konnte dabei von der Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Es entstand ein Schaden von mehr als 3.000 Euro.



Nachdem die Ermittlungen bislang ergebnislos verliefen, wird nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin das Bildmaterial der mutmaßlichen Täterin veröffentlicht.



Mit der Veröffentlichung erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, die die bislang unbekannte Frau identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen können.



Wer Angaben zur abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Zum Bildmaterial folgen Sie dem Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=179172&processor=processor.sa.pressemitteilung



