POL-HRO: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in den heutigen Morgenstunden einen

Zigarettenautomaten im Stadtteil Lütten-Klein gesprengt. Ein daneben

geparktes Auto wurde ebenfalls beschädigt. Die Kriminalpolizei

Rostock hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer

Sprengstoffexplosion gegen unbekannt eingeleitet und sucht Zeugen.



Der Vorfall ereignete sich gegen 03:30 Uhr in der Turkuer Straße. Der

Automat wurde durch die Sprengung verformt. Allerdings reichte die

Sprengung nicht aus, um den Zigarettenautomaten in Gänze zu öffnen.

Der tatsächliche Schaden durch den Diebstahl der Zigaretten ist

aktuell noch unbekannt.



Ein neben dem Automaten parkendes Fahrzeug wurde in Folge der

Sprengung von herumfliegenden Teilen beschädigt. Der Sachschaden wird

auf ca. 2.000 Euro geschätzt.



Zur schnellen Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei Rostock

um Mithilfe. Wer hat sich zu besagtem Zeitpunkt in der Turkuer

Straße/Höhe Straßenbahnhaltestelle Turkuer Straße aufgehalten und

Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten

bzw. wer kann Hinweise auf die flüchtigen Täter geben?



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock

unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



