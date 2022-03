Christian Pegel startet Glasfaserausbau im Landkreis Rostock

In den Gemeinden Sanitz, Thulendorf und Wardow im Landkreis Rostock beginnt jetzt der staatlich geförderte Breitbandausbau. Am Freitag geben Innenminister Christian Pegel und Landrat Sebastian Constien mit dem symbolischen ersten Spatenstich den Startschuss für den Anschluss der Gemeinden ans schnelle Internet per Glasfaser.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind bei Einhaltung der aktuell vorgeschriebenen Corona-Hygienemaßnahmen zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: 25. März 2022, 10.30 Uhr

Ort: 18299 Wardow, Dorfstraße 36

Hintergrund

Im Rahmen des Bundesprogramms zur Unterstützung des Breitbandausbaus wurde der Landkreis Rostock in 16 Projektgebiete für den Anschluss ans schnelle Internet aufgeteilt. Grundsätzlich werden insbesondere solche Regionen unterstützt, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau, bedingt durch erhebliche Erschwernisse, besonders unwirtschaftlich ist. Das betrifft insbesondere großflächige Gebiete mit geringer Einwohnerzahl.

Förderfähig sind alle Anschlüsse an Gebäuden mit Wohn- und Nutzungseinheiten, die keinen Internetanschluss haben oder deren Bandbreite weniger als 30 Mbit/s beträgt.

Informationen über den aktuellen Stand des Breitbandausbaus in M-V finden Sie auf den Webseiten des Breitbandkompetenzzentrums M-V unter www.breitband-mv.de/breitbandausbau.