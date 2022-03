POL-HRO: Mitteilung zu Versammlungen in Bad Doberan und Gnoien

Landkreis Rostock (ots) -



In Bad Doberan und Gnoien fanden am 23.03.2022 die mittlerweile

wöchentlich wiederkehrenden angemeldeten Versammlungen statt, die

sich inhaltlich gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen und etwaigen

Impfpflichtnen richten.



Bei dem Aufzug in Bad Doberan nahmen insgesamt 110, in Gnoien 31

Personen teil. Beide Aufzüge verliefen auflagenkonform und wurden

durch die Polizei ohne Zwischenfälle begleitet.



Im Auftrag



Matthias Geißler

Sachbereich Einsatz

Polizeiinspektion Güstrow



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell