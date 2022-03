POL-HRO: Übegriff auf Kontrolleure des Nahverkehrs

Rostock (ots) -



Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Übergriff auf Kontrolleure des

Nahverkehrs. Ein Tätverdächtiger konnte bereits gestellt werden.



Nach aktuellem Stand wurden heute gegen 13:30 Uhr drei Kontrolleure

auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Petridamm von insgesamt vier

jungen Erwachsenen angegriffen. Dabei wurden zwei der Mitarbeiter

leicht verletzt.



Die Tatverdächtigen sind zunächst in Richtung Stadthafen geflüchtet,

einer von ihnen konnten jedoch während der Nahbereichsfahndung

gefasst werden. Es handelt sich dabei um einen 21-jährigen Deutschen.

Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an.



