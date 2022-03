POL-HWI: Zum Saisonauftakt - Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstahl

Wismar (ots) -



Steigende Temperaturen und Sonnenschein läuten den Start der Fahrradsaison ein. Wichtig ist aber nicht nur die Verkehrssicherheit der Räder, sondern auch der richtige Diebstahlschutz. Hochpreisige Räder, insbesondere E-Bikes, erfreuen sich auch bei Kriminellen großer Beliebtheit und sind regelmäßig Ziel von Diebstählen.



So sind in den zurückliegenden Tagen in der Hansestadt Wismar zwölf Fahrraddiebstähle bei der Polizei angezeigt worden. In den meisten Fällen wurden die Fahrräder von öffentlichen Plätzen, wie vor Schulen, Einkaufszentren sowie am Bahnhof gestohlen.



In einem angezeigten Fall hatte die 58-jährige Geschädigte ihr schwarzes E-Bike am Samstagvormittag (19.03.) Am Markt vor einem Geldinstitut angeschlossen. In der Zeit von 10:15 bis 11:30 Uhr stahlen Unbekannte das E-Bike im Wert von etwa 3.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahl aufgenommen und gibt Tipps, wie das Rad möglichst effektiv vor Diebstahl geschützt werden kann.



Schon einfache Mittel, wie ein massives Fahrradschloss, können helfen. Dazu braucht es robuste Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser mit geprüfter Qualität. Sie sollten groß genug sein, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand, wie etwa einem Fahrradständer, anzuschließen.

Auch der Akku sowie andere wertvolle Zubehörteile von Elektrorädern sollten mit einem guten Schloss gesichert werden, da die rädereigenen Schlösser häufig nicht ausreichend schützen. Die Räder sollten auch in Kellern oder Garagen entsprechend gesichert sein, denn auch abgeschlossene Räume halten Kriminelle nicht auf.



Zusätzlich kann ein versteckter Sender am Rad angebracht werden, ein so genannter GPS-Tracker. Dieser übermittelt laufend den aktuellen Standort des Rades. Wird das abgestellte Rad bewegt, sendet der Tracker per SMS einen Alarm auf das Mobiltelefon des Radbesitzers.



Für eine Identifizierung sind alle Fahrraddaten, z. B. die Rahmen- bzw. Codiernummer, wichtig. Das hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümer gestohlener Räder zu finden. Viele Händler stellen beim Fahrradkauf einen Fahrradpass mit der individuellen Rahmennummer aus.



Die Polizeiinspektion Wismar setzt zur Aufklärung von Fahrraddiebstählen neben regelmäßigen Fahrradkontrollen weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung. Schnelle und rechtzeitige Hinweise an die Polizei zu begangenen Diebstahlstaten erhöhen die Chancen, Fahrraddiebe vielleicht sogar auf frischer Tat zu ertappen.



