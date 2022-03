POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer in Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Demmin (ots) -



Am 22.03.2022 gegen 16:40 Uhr kam es in Demmin, auf der L27 zu einem

Verkehrsunfall. Der 29-jährige deutscher Fahrzeugführer eines PKW

Audi A4 befuhr den Kreisverkehr Höhe Meyenkrebs. Dort hatte er die

Absicht diesen in Richtung Nossendorf wieder zu verlassen. Zur selben

Zeit befuhr ein 87-jähriger deutscher Radfahrer ebenfalls den

Kreisverkehr aus der Woldeforster Straße kommend und hatte die

Absicht die Straße Meyenkrebs zu queren.

Der 29-jährige Fahrzeugführer übersah beim Abbiegen den Radfahrer und

es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dabei wurde der

87-jährige Fahrradfahrer leichtverletzt. Er wurde zur weiteren

medizinischen Versorgung in KKH Demmin verbracht. Am Fahrrad entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 100,-Euro. Der PKW Fahrer blieb

unverletzt.



