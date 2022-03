POL-HST: Nachmeldung zum Brand einer Stallanlage auf Rügen

Bergen/Rügen (ots) -



In der vergangenen Nacht kam es zu einem Brand einer Stallanlage in Strüßendorf auf Rügen

(siehe dazu Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5176774)



Am heutigen Dienstag, dem 22. März 2022 kam, nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Stralsund, ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kommt ein technischer Defekt als Ursache in Betracht. Der Schaden wird vorläufig auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



Nach jetzigen Erkenntnissen kamen bei dem Brand zwei Hunde und fünf Hühner ums Leben. Durch die Rettungskräfte wurden etwa 15 Tiere, darunter Hasen, Meerschweinchen sowie ein Hängebauchschwein evakuiert. Der Zustand einiger Kleintiere ist weiterhin kritisch.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell