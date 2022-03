POL-SN: 18-Jähriger wird von unbekannter Person angegriffen - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Am frühen Morgen des 19.3. gegen 1.30 Uhr wurde ein 18-jähriger Heranwachsender aus Schwerin von einer unbekannten Person körperlich angegriffen.



Der Geschädigte war zu Fuß an der Graf-Schack-Allee unterwegs, als er ohne erkennbaren Grund von dem Tatverdächtigen niedergeschlagen wurde. Er erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen im Gesicht.

Die Polizei bitte zur Aufklärung der Tat um Mithilfe aus der Bevölkerung:



Wer hat Beobachtungen zur Tat gemacht oder kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.



