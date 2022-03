POL-SN: Unbekannter Tatverdächtiger schlägt 46-Jährigen nieder - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am 18.3. gegen 16.20 Uhr am Lobedanzgang: Ein 46-jähriger Schweriner wurde auf ein streitendes Pärchen aufmerksam und nahm Blickkontakt auf.



Hieraus entwickelte sich ein Wortgefecht zwischen dem Geschädigten und dem mit seiner Begleiterin streitenden Mann. Im weiteren Verlauf schlug der männliche Tatverdächtige den Geschädigten nieder, so dass dieser im Gesicht verletzt wurde.



Im Anschluss entfernte sich das Pärchen.



Die Polizei bitte zur Aufklärung der Tat um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer ist Zeuge der Tat geworden oder kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell