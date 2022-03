POL-SN: Körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Am späten Abend des 18.3. gegen 23.10 Uhr kam es in Schwerin/ Neumühle auf dem Verbindungsweg zwischen Parkplatz Am Leuschenberg und Fußgängerunterführung der Umgehungsstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen.

Hierbei wurden drei 15-jährige Schweriner von zwei ihnen unbekannten Jugendlichen angegriffen.



Einer der beiden Tatverdächtigen schlug auch mit einer Bierflasche zu und verletzte hierbei alle drei Geschädigte leicht, so dass einer der Jugendlichen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum gebracht wurde.



Im Vorwege der Tat seien sich die Beteiligten bei einem Jugendtreff unter der Fußgängerunterführung begegnet.

Die noch unbekannten Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:



Person 1:



- ca. 17 Jahre

- ca. 1,80m groß

- schlanke Statur

- deutsche Herkunft

- dunkelbraune bis schwarze kurze Haare, vorne leicht wellig

- Tommy Hilfiger Jacke in schwarz, hinten weiß und rot

- Jogginghose

- Nike-Turnschuhe



Person 2:



- ca. 17 Jahre

- ca. 1,80m groß

- schlanke Statur

- deutsche/europäische Herkunft

- braune kurze Haare, vorne leicht wellig

- schwarze Daunenjacke "Champion"

- Jeans in blau

- weiße Sneaker Nike Air Force



Die Polizei bitte zur Aufklärung der Tat um Mithilfe aus der Bevölkerung:



Wer hat Beobachtungen zur Tat gemacht oder kennt die beiden Tatverdächtigen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.



