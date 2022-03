POL-HST: Die Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen in Zingst

Zingst (ots) -



Im Tatzeitraum von Donnerstag, dem 10.03.2022, 19:00 Uhr bis Freitag, dem 11.03.2022, 15:00 Uhr hat ein oder haben mehrere bislang unbekannte Täter Fahrzeuge in Zingst beschädigt.



In der Jordanstraße auf Höhe der Hausnummer 50 wurden insgesamt fünf Personenkraftwagen der Marken Abarth, Fiat, Opel, Smart und VW angegriffen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden die Autos zerkratzt.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.



Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Jeder, der Hinweise zu den Taten, dem oder den Tätern oder weiteren beschädigten Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Barth unter 038231/6720 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



