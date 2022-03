POL-NB: Unbekannte brechen in zwei Wohnungen in Röbel ein

Röbel/Müritz (ots) -



Am 21. 03.2022 wurden Beamte des Polizeireviers Röbel gegen 15:30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die örtliche Ringstraße entsendet, um dort Strafanzeigen wegen aufgebrochener Wohnungen aufzunehmen. Die Information hierzu kam von einem 80-jährigen Wohnungsinhaber.



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in zwei Wohnungen im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Ob sie noch weitere Sachen entwendeten, ist bisher nicht abschließend bekannt. Darüber hinaus verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.



Die Tat ereignete sich während der Hinweisgeber zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr nicht in seiner Wohnung war. In dieser Zeit soll sich auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Supermarktes ein hellblauer Kleinwagen mit der Buchstabenkombination "WWK" im Kennzeichen befunden haben. Der Fahrer des Fahrzeugs soll sich darüber hinaus in das betreffende Wohnhaus begeben haben.



Jeder, der Hinweise auf die Tat, die Täter oder insbesondere das beschriebene Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/848224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Die Beamten haben zwei Strafanzeigen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel zur Ermittlung übergeben.



