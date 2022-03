POL-NB: Brand einer Stallanlage auf Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen/ Rügen (ots) -



Am 22.03.2022, gegen 00:45 Uhr, kam es in Strüßendorf zum Brand einer alten Stallanlage.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Stallgebäude, welches eine Größe von ca. 10m x 70m hat und auch als Lagerraum genutzt wird, bereits in Flammen. Zur Brandbekämpfung kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bergen, Buschvitz, Lietzow, Patzig, Parchtitz, Sehlen und Ralswiek zum Einsatz. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig noch an.

In dem Stallgebäude befanden sich Kleintiere, unter anderem Kaninchen, Hamster, Hühner. Wie viele Tiere letztendlich verendet sind und auf welche Höhe sich der Sachschaden beläuft kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt, der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird angeregt.



