POL-NB: Einsatz der Polizeiinspektion Anklam anlässlich mehrerer Versammlungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Die Polizeiinspektion Anklam führte heute (21.03.2022) in mehreren Orten des Landkreises Vorpommern-Greifswald Polizeieinsätze mit zahlreichen Einsatzkräften durch. Anlass waren angemeldete Versammlungen in Anklam, Greifswald, Pasewalk, Torgelow und Penkun.

Zu zwei Versammlungen kam es heute Abend in der Hansestadt Anklam. Beginnend ab 17:30 Uhr versammelten sich bis 18:00 Uhr ca. 40 Personen auf dem Marktplatz, um unter dem Motto "Demokratie, Gewaltfrei und Solidarität" zu demonstrieren. Im Anschluss versammelten sich gegen 18:00 Uhr dann ca. 85 Personen auf dem Marktplatz, um nach einem Redebeitrag an einem angemeldeten Aufzug unter dem Motto "Corona und die Auswirkungen auf die Bevölkerung / Impfpflicht" durch das Stadtgebiet teilzunehmen. Die Versammlung endete um 19:35 Uhr. Beide Versammlungen verliefen ohne Störungen.

An einem weiteren angemeldeten Aufzug, der in der Stadt Penkun unter dem Motto "Penkun steht auf" durchgeführt wurde, nahmen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr 28 Personen teil. Die Versammlung wurde ohne Störungen beendet.

In der Stadt Pasewalk wurden zwei Versammlungen angemeldet, darunter eine "Mahnwache für den Frieden in der Ukraine und der Welt", an der zwischen 18:00 Uhr - 18:30 Uhr ca. 20 Personen teilnahmen.

Bei der zweiten Versammlung, einem Aufzug durch die Pasewalker Innenstadt versammelten sich in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr unter dem Motto "Für unsere Freiheit und die Zukunft unserer Kinder" in der Spitze bis zu 170 Personen. Die beiden Versammlungen in Pasewalk verliefen störungsfrei.



In dieser Woche wurde in Torgelow erneut eine Versammlung unter dem Motto "Corona Wahnsinn stoppen, Maßnahmen beenden" durchgeführt. Gegen 18:00 Uhr setzte sich der Aufzug vom Markt in Bewegung und führte mit ca. 65 Personen durch die Innenstadt. Nachdem die Versammlung erneut den Markt erreicht hatte, wurde diese gegen 19:00 Uhr ohne Störungen beendet.



In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald fanden zwei angemeldete Versammlungen statt. Unter dem Motto: "Mein Körper - meine Wahl - für freie Impfentscheidung und verhältnismäßige Corona-Politik" versammelten sich auf dem Greifswalder Marktplatz in der Zeit von 19:00 bis 20:00 Uhr ca. 250 Personen bei der wiederkehrenden Kundgebung. Die zweite Versammlung fand im Anschluss als angemeldeter Aufzug statt. Unter dem Motto "Lasst uns wieder WIR sein!" starteten gegen 20:00 Uhr noch ca. 150 Personen vom Marktplatz durch das Greifswalder Stadtgebiet. Der Aufzug erreichte mit gegen 21:00 Uhr wieder den Markplatz und wurde anschließend für beendet erklärt. Die Versammlungen verliefen störungsfrei.



