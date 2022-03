POL-NB: Brand in einem Einfamilienhaus mit einer verletzten Person in Garz, Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen/ Rügen (ots) -



Am 21.03.2022, gegen 16:30 Uhr kam es in Garz, Lange Str.29 zum Brand

im Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen soll der 84-jährige Eigentümer Tapeten im Ofen verbrannt

haben, während sich seine 81-jährige Frau bei einer Nachbarin

aufhielt.

Das Feuer breitete sich im Wohnzimmer aus. Der 84-Jährige konnte sich

noch selbst aus dem Haus retten. Er wurde mit einer

Rauchgasvergiftung in das Sana Krankenhaus Bergen eingeliefert. Der

Brand konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Garz,

Bergen, Groß Schoritz, Zudar und Putbus gelöscht werden. Insgesamt

befanden sich 47 Kameraden mit 11 Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Das

Einfamilienhaus ist zur Zeit nicht bewohnbar. Die 81-Jährige Ehefrau

wurde zunächst durch Nachbarn aufgenommen. Der Sachschaden beläuft

sich auf ca. 50.000,- Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell