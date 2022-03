POL-SN: Versammlungen am 21.03.2022 in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 21.03.2022, ab 18.00 Uhr, fand eine angemeldete Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen in Schwerin statt.



Der Aufzug begann am Bertha-Klingberg-Platz und zog durch die Innenstadt bis zum Grunthalplatz. Hier fand eine Abschlusskundgebung statt. An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 700 Personen teil.



Weiterhin fand am gleichen Tag ab 18.30 Uhr am Rande des Grunthalplatzes eine Protestversammlung mit 14 Teilnehmern statt.



Beide Versammlungen verliefen störungsfrei und wurden von der Polizei begleitet.



