POL-LWL: 3 Demonstrationen im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust/Parchim/Boizenburg (ots) -



Bei insgesamt 3 Demonstrationen haben am Montagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim zusammen knapp 130 Personen gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen bzw. gegen die Impfpflicht protestiert. Die angemeldeten als auch nicht angemeldeten Versammlungen fanden in Parchim, Ludwigslust und Boizenburg statt und blieben störungsfrei.

Auf dem Marktplatz in Boizenburg trafen sich am Montagabend ca. 20 Personen, die anschließend durch die Stadt gingen. Der Protest blieb bis zum Ende störungsfrei.

In Parchim begleitete die Polizei eine angemeldete Demonstration. Ein Aufzug von Kritikern der Corona-Maßnahmen, an dem in der Spitze bis zu 60 Personen teilnahmen, startete auf dem Schuhmarkt und zog durch die Innenstadt und zu Teilen durch die Weststadt. Zu Störungen kam es im Zuge des Aufzuges nicht. Entlang der Aufzugsstrecke kam es kurzzeitig zu Straßensperrungen.

In Ludwigslust schlossen sich ca. 50 Personen einer angemeldeten Demonstration an. Der Aufzug startete auf dem Alexandrinenplatz und zog durch mehrere Straßen der Stadt zurück zum Ausgangspunkt. Es blieb friedlich und störungsfrei.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell