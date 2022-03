POL-NB: Schwere Brandstiftung in Neubrandenburg Oststadt angezeigt - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots) -



Heute, am 21.03.2022, wurde der Polizei gegen 13:50 Uhr von der Integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Koszaliner Straße in Neubrandenburg gemeldet.



Beim Eintreffen der Beamten des Polizeihauptrevieres waren die Kameraden der Berufsfeuerwehr bereits mit den Löscharbeiten im Keller des Gebäudes beschäftigt.



Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand gerieten hier gelagerte Gegenstände in einem Kellerabteil in Brand. Nach ersten Einschätzungen eines Brandursachenermittlers kann Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden.



Die Kriminalpolizei in Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Jeder, der Hinweise auf die Tat geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



In Folge des Brandes musste eine Frau, die in Anbetracht der Situation einen Schock erlitten hatte, in das nahe gelegene Krankenhaus eingeliefert und behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



Ob ein Zusammenhang zu den Bränden der vergangenen Tage im Bereich der Koszaliner Straße besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.



