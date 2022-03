POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Waren (Müritz) (ots) -



Am heutigen 21.03.2022 kam es in Waren in der Straße Zu den Kirchentannen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwerverletzt wurde.



Gegen 11:50 Uhr befuhr ein 76-jähriger Radfahrer einen Verbindungsweg von der Godower Straße in Richtung Zu den Kirchentannen. Diese beabsichtigte er in Richtung der Supermärkte auf dem Papenberg zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 80-Jährigen. Durch den folgenden Sturz zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.



An dem Pkw Volkswagen entstand geringfügiger Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Das Fahrrad blieb nach gegenwärtigem Kenntnisstand unbeschädigt.



