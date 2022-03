POL-NB: Beamte der Reviere Neustrelitz und Röbel stoppen drei betrunkene Autofahrer

Neustrelitz/Röbel (ots) -



Am 20.03.2022 stellten Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz gleich zwei Fahrzeugführer fest, die aufgrund ihrer Alkoholisierung eigentlich nicht mehr Auto hätten fahren dürfen. Im Bereich des Polizeireviers Röbel wurde ein weiterer erheblich alkoholisierter Fahrer aus dem Verkehr gezogen.



Bereits um 01:45 Uhr kontrollierten Polizisten in Wesenberg einen 55-jährigen Ford-Fahrer aus Niedersachsen. Der Mann wies einen Alkoholwert von 1,49 Promille auf.



Nur wenig später stoppten Beamte des Polizeireviers Röbel gegen 02:20 Uhr einen Pkw Opel, der die Bundesstraße 192 in auffälliger Fahrweise befuhr. Bereits die Ausfallerscheinungen sowie der Alkoholgeruch ließen auf die Ursache bei dem 25-Jährigen aus Schleswig-Holstein schließen. Der vor Ort durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille.



Gegen 05:40 Uhr stellten Beamte des Polizeihauptreviers am Kühlhausberg in Neustrelitz eine 38-jährige Anwohnerin mit ihrem Pkw Renault fest, bei der ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,46 Promille ergab.



Gegen alle drei Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Darüber hinaus war der Führerschein des 55-Jährigen von einer Staatsanwaltschaft in Niedersachsen zur Beschlagnahme ausgeschrieben worden.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell