POL-NB: Unbekannte brechen Transporter auf und stehlen Werkzeug

Am Morgen des 20.03.2022 wurde die Polizei gegen 09:30 Uhr über einen aufgebrochen Transporter informiert, aus welchem bislang unbekannte Täter diverses Werkzeug im Wert von etwa 2.000 Euro entwendeten.



Hinweisgeber war ein 45-jähriger Neubrandenburg, der das Fahrzeug am Vortag gegen 18:00 Uhr, als letzter Nutzer, in der Warliner Straße auf Höhe der Hausnummer 15 abgestellt hatte. Letztmalig hatte er das Fahrzeug noch gegen 19:30 Uhr unversehrt gesehen.



Am folgenden Morgen stellte der Mann fest, dass das Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und aus dem Laderaum u. a. Fliesen, Fliesenkleber und verschiedene Werkzeuge des Herstellers Makita entwendet wurden.



Neben dem Stehlschaden verursachten die Täter ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro am Fahrzeug.



Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz.



Personen, die Hinweise auf die Tat, die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



