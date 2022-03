POL-SN: Polizei Schwerin stellt Trunkenheitsfahrt nach Zeugenhinweis fest

Schwerin (ots) -



Ein Zeuge machte eine Polizeistreife des Polizeihauptreviers Schwerin am 18.3. gegen 22.55 Uhr im Stadtteil Mueßer Holz auf den Fahrer eines Transporters aufmerksam, weil dieser in "Schlangenlinien" fahre und ein Rotlicht missachtet hätte.



Der schwer alkoholisierte 37-jährige Fahrzeugführer konnte daraufhin gestoppt und kontrolliert werden.



Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille, so dass in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Führerschein des russischstämmigen Mannes aus Schwerin wurde sichergestellt; Strafanzeige wurde erstattet.



