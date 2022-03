POL-LWL: Hund hat Reh angegriffen - Anzeige wegen Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung

Plau am See (ots) -



In Plau am See (Bereich Uhlandstraße) hat ein freilaufender Hund am Samstag ein Reh angegriffen und schwer verletzt. Das Reh ist anschließend durch einen Schuss aus einer Polizeidienstwaffe von seinem Leiden erlöst worden. Laut Zeugenaussagen soll der Hund nach dem Angriff davongelaufen sein. Der mutmaßliche Hundehalter ist wenig später durch die Polizei ermittelt worden. Seinen Angaben zufolge war der Hund - ein Deutsch-Kurzhaar-Mischling - unbemerkt ausgebrochen, nach dem Vorfall aber wieder zurückgekehrt. Gegen den Hundehalter ist eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung erstattet worden, die an das zuständige Ordnungsamt zur weiteren Entscheidung weitergeleitet wird.



