POL-LWL: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

In Hagenow hat die Polizei am Freitagabend zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat stellen können. Beide sollen gemeinsam mit einem dritten Verdächtigen, der unerkannt entkommen konnte, ein Toilettenhäuschen in der Teichstraße mit Farbe beschmiert haben. Während der Streifenfahrt hatten Polizisten den Vorfall entdeckt und einen 21- jährigen deutschen Tatverdächtigen unmittelbar vor Ort stellen können. Die beiden anderen Verdächtigen flüchteten zu Fuß. Einer der beiden Flüchtigen - ein 17-Jähriger - konnte wenig später von der Polizei gefasst werden. Die Beamten haben anschließend eine Farbspraydose gefunden, die der aus der Republik Moldau stammende 17-jährige Tatverdächtige auf seiner Flucht weggeworfen hatte. Gegen die beiden Tatverdächtigen ist Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung erstattet worden. Die Polizei prüft, ob die beiden jungen Männer auch für andere Graffitischmierereien in Hagenow in Frage kommen.



