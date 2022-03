POL-HRO: Hoher Sachschaden durch Alkohol am Steuer

Rostock (ots) -



Am vergangenen Wochenende stellten die BeamtInnen der Polizei Rostock insgesamt fünf FahrzeugführerInnen fest, die unter dem Einfluss alkoholischer Getränke deren Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum bewegten. Drei der fünf Personen verursachten zudem Verkehrsunfälle mit einem verursachten Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen ist anzunehmen, dass die Unfälle ohne den Alkoholeinfluss am Steuer hätten vermieden werden können.



In allen Fällen wurden die Führerscheine sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen hierzu übernommen.



Die Verbindung zwischen dem Konsum alkoholhaltiger Getränke und der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr ist gefährlich. Wertvolle Informationen zu den oftmals unterschätzten Risiken von Alkohol und auch anderen berauschenden Mitteln sind beispielsweise unter www.polizei-beratung.de, www.runtervomgas.de oder www.kenn-dein-limit.de abrufbar.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell