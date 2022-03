POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall in der Nähe von Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Freitag, dem 18.03.2022, ereignete sich gegen 12:00 Uhr bei Ribnitz-Damgarten ein schwerer Verkehrsunfall.



Ein 38-jähriger Deutscher befuhr mit seinem VW-Transporter die Straße Am Tannenberg in Richtung der Landesstraße 21. An der Kreuzung L21 kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts aus Richtung Klockenhagen kommenden, vorfahrtberechtigten PKW Audi. Der 43-jährige deutsche PKW-Fahrer blieb zwar unverletzt, aber seine 40-jährige deutsche Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus nach Rostock. Der 38-jährige Fahrer des Transporters blieb ebenfalls unverletzt.



Der PKW Audi war so stark beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurde durch eine angeforderte Spezialfirma aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.



Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch Straßensperrungen.



