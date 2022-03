POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person auf der L 263 zwischen Ziethen und Klein Polzin (LK Vorpommer-Greifswald)

PR Wolgast (ots) -



Am 21.03.2022, gegen 01:00 Uhr, ereignete sich auf der L 263 ein

schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 23-jähriger

polnischer Staatsangehörige mit einem PKW BMW die L 263 aus Richtung

Ziethen kommend in Richtung Gützkow. Ca. 300m hinter der Abfahrt

Menzlin kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von

der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem in der Nebenanlage

befindlichen Baum. Der 23-Jährige wurde durch den Aufprall im

Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren Groß Polzin, Ziethen und Murchin aus diesem befreit

werden. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum

Greifswald verbracht. Aufgrund der festgestellten Spuren am

verunfallten PKW ist davon auszugehen, dass sich zum Unfallzeitpunkt

noch mindestens eine weitere Person im Fahrzeug befand. Diese hat

sich vom Unfallort entfernt. Da nicht auszuschließen ist, dass sich

der flüchtige Mitfahrer bei dem Unfall ebenfalls Verletzungen

zugezogen hat, wurden zur Suche nach diesem ein Fährtenhund und der

Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche dauert an.

Während der Unfallaufnahme wurde die L 263 voll gesperrt. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.





