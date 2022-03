POL-HRO: Mehrere Alkoholfahrten bei Verkehrskontrollen im Großraum Rostock festgestellt

Rostock (ots) -



Am Wochenende vom 18.03.-20.03.2022 führte das Autobahn- und

Verkehrspolizeirevier (AVPR) Dummerstorf im Großraum Rostock

verstärkte Verkehrskontrollen mit dem Hauptaugenmerk auf

Elektrokleinstfahrzeuge wie bspw. E-Scooter durch.

In dieser Zeit kontrollierten die Polizisten ca. 20 dieser

Fahrzeugführer. Dabei wurden sechs männliche Fahrzeugführer unter

Alkohol festgestellt. Die Fahrzeugführer waren im Alter zwischen

18-30 Jahren. In zwei Fällen wurde ein Strafverfahren und in den

weiteren vier Fällen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein Führerschein wurde sichergestellt und die Führerscheinbehörden

über das Fehlverhalten aller sechs Verkehrsteilnehmer informiert.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Führen

eines E-Scooters ebenfalls den Vorschriften des Straßenverkehrs

unterliegt.



