POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in 19230 Picher

LK LUP (ots) -



Am Sonntagvormittag kam es zum Brand eines Wohnhauses in der Ortslage

Picher.

Gegen 09:30 Uhr wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr über ein

Feuer in Picher informiert. Nach vorliegenden Erkenntnissen geriet

auf dem Grundstück des geschädigten Eigentümers zunächst eine Scheune

in Brand. Von dort griffen die Flammen auf den Dachstuhl des

anliegenden Wohnhauses über und zerstörten diesen. Das Wohnhaus ist

aktuell nicht bewohnbar. Die Scheune wurde trotz des Einsatzes von 60

Kameraden der umliegenden Feuerwehren fast vollständig zerstört.

Gegen 13:00 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.

Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird vorläufig auf

über 100.000 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei

übernommen.



Im Auftrag

Mario Funk

Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Ludwigslust

Polizeirevier Hagenow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell