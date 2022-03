POL-NB: Wohnungsbrand in Vogelsang-Warsin (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots) -



Am 19:03.2022, gegen 18:45 Uhr, kam es in Vogelsang-Warsin zum Brand

einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen hat der 48-jährige Wohnungsinhaber versehentlich eine

glimmende Zigarette auf einen Sessel fallen lassen. Danach verließ er

für einige Zeit die Wohnung Als er zurückkehrte, bemerkte er, dass es

auf besagtem Sessel bereits zu einem Schwelbrand gekommen ist. Eigene

Versuche das Feuer zu löschen, blieben erfolglos. Aufgrund der

starken Rauchentwicklung verließ der Wohnungsinhaber die Wohnung. Er

blieb unverletzt. Der Schwelbrand entwickelte sich in der weiteren

Folge zu einem offenen Feuer und breitete sich schnell auf die

gesamte Zweiraum-Wohnung aus. Zur Brandbekämpfung waren 52 Kameraden

der Freiwilligen Feuerwehren Vogelsang-Warsin, Luckow, Bellin und

Ueckermünde eingesetzt. Die anwesenden Bewohner der anderen Wohnungen

des Aufganges wurden vorsorglich evakuiert. Alle konnten unverletzt

das Haus verlassen. Die Brandwohnung ist komplett ausgebrannt und bis

auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die anderen Bewohner des Aufganges

werden erst am 20.03. wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können,

wenn das Haus gründlich gelüftet wurde. Alle Personen kommen

vorläufig bei Verwandten und Freunden unter. Der entstanden

Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führt vor Ort die Ermittlungen und

ist zur Spurensuche eingesetzt. Diese dauern gegenwärtig an.



