POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B 109 bei Klein Bünzow (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots) -



Am 19.03.2022, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich auf der B 109 ein

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr eine 55-Jährige mit ihrem PKW Renault die B 109

aus Richtung Anklam kommend in Richtung Greifswald. Auf Höhe der

Ortslage Klein Bünzow kam der Renault aus bislang ungeklärter Ursache

nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich

der PKW im Straßengraben und kam dort auf dem Dach liegend zum

Stillstand.

Die deutsche Renault-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde bei der Verunfallten Alkoholgeruch

in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 2,12 Promille. Die 55-Jährige wurde zur weiteren

Behandlung ins Klinikum Greifswald verbracht. Dort wurde ihr außerdem

eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein der Verunfallten wurde sichergestellt und ein

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf

ca. 6.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des PKW musste die B 109

kurzzeitig voll gesperrt werden.



