POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Schweriner Marienplatz

Am 19.03.2022 kam es gegen 19:30 Uhr auf dem Marienplatz in Schwerin

zu einer Auseinandersetzung zwischen einer syrischen Personengruppe

und mehreren Anhängern eines örtlichen Fußballvereins.

Nach anfänglichen verbalen Beleidigungen kam es in der Folge zu

mehreren körperlichen Übergriffen.

Ein größeres Aufgebot an Polizeikräften konnte die Personengruppen

trennen und die weiteren polizeilichen Maßnahmen durchführen. Nach

Beendigung dieser Maßnahmen wurde allen Beteiligten ein Platzverweis

für den gesamten Marienplatz ausgesprochen.

Gegen mehrere Personen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts

des Landfriedensbruchs, der Körperverletzung und der Beleidigung

eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



PKin Reichmuth

Polizeihauptrevier Schwerin



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell