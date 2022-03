POL-HRO: Löschung Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 66-jährigen Mann aus dem Bereich Rastow

LK LWL-PCH (ots) -



Die Fahndung nach dem 66-jährigen vermissten Mann aus dem Bereich

Rastow ist beendet. Polizeikräfte des Polizeihauptrevieres

Ludwigslust haben den Vermissten wohlbehalten in der näheren Umgebung

angetroffen und ihn in seine gewohnten Umgebung übergeben.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.



Die Medien werden gebeten, alle im Zusammenhang mit den

Fahndungsmaßnahmen veröffentlichten personenbezogenen Daten,

insbesondere Lichtbilder, zu löschen.



Im Auftrag



Dirk Beyer

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell