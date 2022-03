POL-NB: Versuchter Diebstahl eines Leichtkraftrades in Stavenhagen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Stavenhagen (ots) -



Am 18.03.2022, zwischen 17:50 Uhr und 19:05 Uhr, kam es im

Dr.-Martin-Janke-Weg in Stavenhagen zu einem versuchten Diebstahl

eines Leichtkraftrades Yamaha WR125X. Nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam das

Bremsscheibenschloss der Maschine. Aus bislang ungeklärten Gründen

ließen der oder die Täter dann von der Tat ab und warfen die Yamaha

um, wobei diese gegen einen daneben stehenden PKW Suzuki fiel. Im

Anschluss daran flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Es ist gut möglich, dass sie bei der Tat gestört wurden. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Malchin unter 03994-2310, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.





