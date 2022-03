POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grimmen (LK Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots) -



Am 19.03.2022, gegen 01:40 Uhr, kam es zum Brand in einem

Mehrfamilienhaus in der Orenburger Straße in Grimmen. Nach

derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Kellerbereich eines

Aufganges aus. Durch die eingesetzten Kräfte von Feuerwehr und

Polizei wurden aus den genutzten Wohnungen des betroffenen Aufganges

vier Personen evakuiert. Zwei von ihnen erlitten leichte

Rauchgasvergiftungen, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung ab.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden auch die 13 Bewohner der

Nachbaraufgänge vorsorglich evakuiert. Sie blieben alle unverletzt.

Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen hatten

das Feuer schnell gelöscht. Gegen 03:00 Uhr konnten nach gründlicher

Lüftung die Hausaufgänge wieder freigegeben werden und die Bewohner

in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Gesamtsachschaden

wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an.



