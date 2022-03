POL-NB: Zeugenaufruf zur Vermisstensuche nach einem 15-jährigen Mädchen aus der Nähe von Malchin

Malchin (ots) -



Bei der Suche nach einer 15-Jährigen aus der Nähe von Malchin, bzw. aus Jürgenstorf, konnte die Polizei durch den Hinweis eines 11-jährigen Jungen neue Erkenntnisse erlangen.



Das Kind berichtet, das Mädchen am 16.03.2022 gegen 15:50 Uhr in Waren an der Bushaltestelle am Schweriner Damm nahe der örtlichen Musikschule gesehen zu haben. Hier befand sich auch eine bislang unbekannte männliche Person. Nach gegenwärtigem Stand handelt es sich bei der Person um einen ZEUGEN, der möglicherweise Auskunft über den weiteren Weg des Mädchens geben kann.



Der Mann soll etwa 18 bis 20 Jahre und arabischen Aussehens gewesen sein. Ferner gab der Junge an, dass der circa 180 cm große Mann von schlanker Gestalt war und schwarze nach vorne abstehend, gestylte Haare und schwarze Kleidung trug.

Es ist nicht auszuschließen, dass beide die Haltestelle unter Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel verließen.



Die Polizei bittet den Mann, bzw. jeden der Hinweise auf dessen Identität geben kann, oder das Mädchen gesehen hat, sich im Polizeirevier in Malchin unter 03994/231224 oder bei der Einsatzleitstelle der Polizei unter 110 zu melden.



Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg, weshalb die Medien weiterhin um Unterstützung bei der Suche nach der 15-Jährigen gebeten werden. Informationen zur Gesuchten und dem Einsatz können der Erstmeldung entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5172767



