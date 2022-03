POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht- und einer schwerverletzten Person

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 18.03.2022 um 13:05 Uhr ereignete sich auf der K 34 zwischen den Ortschaften Krienke und Suckow ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden.



Eine 29-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW Mercedes Vito die K 34 aus Richtung Krienke kommend in Richtung Suckow. Beim Durchfahren einer Linkskurve geriet diese aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW Skoda. Dabei wurden die Fahrzeugführerin des PKW Vito leicht- und die 65-jährige Insassin des PKW Skoda schwer verletzt. Diese musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus Anklam verbracht werden.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Die Kreisstraße musste für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell