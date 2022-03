POL-NB: Vermeintliche Ladendiebe nach Bürgerhinweis gestellt

Röbel/Müritz (ots) -



Am 17.03.2022 erhielt die Polizei gegen 17:00 Uhr von einer weiblichen Hinweisgeberin telefonisch die Information zu einem möglichen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Strelitzer Straße in Waren an der Müritz.



Nach bisherigem Erkenntnisstand beobachtete die 39-jährige Frau zwei Männer, die den Markt verließen und verdeckt Gegenstände mit sich führten und in ein geparktes Fahrzeug legten. Durch den Hinweis konnte das Fahrzeug in der Ortschaft Sietow von Beamten des Polizeireviers Röbel angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.



In dem Fahrzeug der beiden 30- und 39-jährigen georgischen Staatsangehörigen befanden sich Genussmittel und Motorenöl, zu deren Herkunft die Männer keine Angaben machen konnten. Da außerdem kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte, wurden die Gegenstände im Wert von etwa 80 Euro durch die Polizeibeamten sichergestellt.



Gegen die beiden Männer, die vor Ort wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, ermittelt nun die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel wegen des Verdachts des Diebstahls.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell