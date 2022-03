POL-NB: 2. Nachmeldung zu vier vermissten Kindern aus Stralsund

Stralsund (ots) -



Seit dem 11.12.2021 fahndete die Polizei unter Ermittlungsführung der Kriminalpolizeiinspektion Anklam nach vier Kindern aus Stralsund.



Der 54-jährige Vater der Kinder steht im Verdacht die Minderjährigen entzogen zu haben.



Die Kinder im Alter von 8, 10, 13 und 15, sowie der Tatverdächtige wurden im Schengenraum zur Fahndung/ Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.



In Zusammenarbeit mit der italienischen Polizei konnten die Vermissten am 04.03.22 in der Nähe von Mailand festgestellt werden. Die Kinder wurden zunächst in Pflegefamilien untergebracht.



Mit dem Deutschen Generalkonsulat in Italien und dem Jugendamt wurde die Rückführung organisiert. Die beiden jüngeren Kinder konnten sich zusammen mit ihrer Mutter bereits wieder nach Hause begeben. Die beiden Jugendlichen werden aus organisatorischen Gründen zeitnah nach Hause kommen.



Die italienischen Behörden konnten auch den tatverdächtigen 54-Jährigen bei den Kindern feststellen. Gegen ihn hat nie ein Haftbefehl vorgelegen, sondern er war und ist weiterhin zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Ermittlungen gegen ihn, wegen der Entziehung Minderjähriger, dauern an.



Medien, welche die Namen der Kinder veröffentlicht hatten, werden gebeten, diese Berichte zu löschen. Bildmaterial wurde durch uns nicht veröffentlicht.



