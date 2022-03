POL-SN: Polizei Schwerin gelingt Festnahme zweier Pkw-Diebe auf frischer Tat

Schwerin (ots) -



Der Schweriner Polizei ist am frühen Morgen des 18.3. die Festnahme zweier Pkw-Diebe auf frischer Tat gelungen: Gegen 2:50 Uhr fielen den Mitarbeitern eine Sicherheitsdienstes in Lankow zwei Männer auf, die sich in verdächtiger Weise an zwei Pkw der Marke Toyota zu schaffen machten.



Als die Zeugen die Männer ansprachen, ergriffen diese mit den beiden Wagen die Flucht.



Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes alarmierten daraufhin die Polizei und hielten Sichtkontakt zu den flüchtenden Tätern.

Die Beamten des Schweriner Polizeihauptreviers konnte die Flüchtenden schnell aufnehmen und beide Fahrzeuge stoppen.



Nach kurzer, fußläufiger Flucht konnten beide Tatverdächtige im Bereich der Umgehung in Höhe Margarethenhof widerstandslos vorläufig festgenommen werden.



Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um polnische Staatsangehörige im Alter von 21 und 26 Jahren.



Die beiden entwendeten Pkw der Marke Toyota haben einen Gesamtwert von ca. 55.000 Euro und waren Privatpersonen in Lankow entwendet worden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell