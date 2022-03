POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 20 nahe Wismar / Kollision zwischen LKW und PKW

Wismar (ots) -



Am Donnerstag, 17.03. 2022, in den frühen Abendstunden ereignete sich auf der BAB 20 am Autobahnkreuz Wismar in Fahrtrichtung Rostock ein schwerwiegender Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein BMW-Fahrer aus dem Bereich Bützow geriet nach jetzigem Stand der Ermittlungen aufgrund des Fahrfehlers eines 54jährigen Lkw-Fahrers osteuropäischer Herkunft unter dessen Auflieger. Der 66jährige Fahrer des Pkw wurde hierbei tödlich verletzt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR.

Zur Unterstützung der Beamten des Autobahnpolizeireviers Metelsdorf waren neben Rettungskräften/Notarzt auch Kräfte der umliegenden Feuerwehren sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Upahl eingesetzt.

Nach Anordung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter der DEKRA zur Dokumentation des Unfallhergangs beauftragt.

Zwischenzeitlich wurde eine Vollsperrung der BAB 20 eingerichtet bzw. der auflaufende Verkehr an der Anschlußstelle Wismar-Mitte abgeleitet. Der Verkehr konnte nach Abschluß der Bergungsarbeiten der verunfallten Fahrzeuge im Laufe der Nacht wieder vollständig freigegeben werden.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen noch in der Nacht Beamte des Kriminalkommissariats Wismar.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell