Kuchelmiß erhält 150.000 Euro vom Land für neues Löschfahrzeug

Für ein neues Tanklöschfahrzeug erhält die Gemeinde Kuchelmiß per Sonderbedarfszuweisung 150.000 Euro Unterstützung vom Innenministerium. Der Bescheid wurde an den Bürgermeister der Gemeinde im Landkreis Rostock,

Peter Hildebrandt, übersandt.

Das neue Fahrzeug vom Typ HLF 20 wird eine altes Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 der Freiwilligen Feuerwehr in Kuchelmiß ersetzen. Die Kameradinnen und Kameraden unterstützen die umliegenden Ortsfeuerwehren im Amtsbereich Krakow am See und Güstrow-Land, unter anderem auch auf der nahen Autobahn A19.

Der Landkreis Rostock beteiligt sich an der Finanzierung des Vorhabens mit 100.000 Euro. Die Gesamtkosten betragen rund von 485.000 Euro.