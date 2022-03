POL-NB: Dreister Trickbetrug in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am Nachmittag des 16.03.2022 wurde ein 59-jähriger Greifswalder Opfer eines Betruges. Die unbekannten Anrufer gaben sich als Mitarbeiter von Microsoft aus und konnten sich so Zugriff auf den Computer des Geschädigten verschaffen. Durch erschlichene

Informationen gelang es den Tätern, 17.000 Euro vom Konto des Geschädigten zu erbeuten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen bandenmäßigen Betruges.



