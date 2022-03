POL-HRO: Versammlung in Bad Doberan am 16.03.2022

Bad Doberan (ots) -



In Bad Doberan fand am 16.03.2022 eine wiederkehrende, angemeldete Versammlung statt, die sich inhaltlich gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen und etwaigen Impfpflichten richtet. Insgesamt nahmen circa 140 Personen an dem Aufzug teil, der durch die Polizei ohne Zwischenfälle begleitet wurde. Einzig im Bereich der B 105 kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Maik Schwabe



Erster Polizeihauptkommissar

Leiter Polizeihauptrevier Bad Dobaran



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell